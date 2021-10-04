Вслед за Facebook сбои произошли в работе YouTube, Tinder, Viber, Netflix и Zoom

По данным Downdetector, сбои зафиксированы в работе YouTube, Zoom, Tinder, Viber и Netflix. Пользователи не могут войти в приложения или отправить сообщения. Проблемы в их работе произошли после глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp, – сообщает РБК.



По данным сервиса Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов, число жалоб пользователей на работу приложений за последний час резко увеличилось.



В понедельник, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На проблемы жалуются пользователи со всего мира, компании извинились и сообщили, что работают над устранением проблем.



Журналист The New York Times Райан Мак писал, что сбои затронули не только пользователей во всем мире, но также коснулись внутренних сервисов, которые сотрудники компаний используют для коммуникации.



Также о сбоях сообщали пользователи Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat, Facebook Messenger. В Telegram объяснили трудности с серверами большим количеством новых пользователей, которые регистрируются в сервисе из-за проблем с WhatsApp.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 05.10.21

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