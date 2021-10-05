Красноярская прокуратура проверит ситуацию с отравлением школьников

Прокуратура Красноярского края начала проверку сообщений в соцсети об отравлении учеников в школьной столовой. Распространенная в соцсети новость вызвала большой резонанс.

«Прокуратура края организовала проверку по сообщению СМИ об отравлении учащихся МАОУ «Средняя школа № 76». По результатам будут приняты меры исчерпывающие прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры проверят, как работники и руководство школы исполняли санитарно-эпидемиологическое законодательство. Также проверке подвергнется организатор питания для школьников.

Жалобы родителей на плохое самочувствие их детей-школьников в Красноярске появились вскоре после подобного инцидента в городе Назарово Красноярского края. Там после посещения школьной столовой на тошноту и рвоту пожаловались 17 учеников. Шести из них пришлось вызывать скорую помощь. Руководство городской школы №1 подтвердило, что нескольким ученикам стало плохо, но Роспотребнадзор после проверки заявил, что все пробы пищи, воды были отрицательными на инфекции.

Напомним, около 40 человек отравились в одной из школ Нижнего Новгорода. У учеников начальных классов выявили кишечную инфекцию. Областная прокуратура провела проверку инцидента.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 05.10.21

Стала известна причина глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp. / Два человека погибли, семеро оказались в больнице после пожара на юге Москвы. / В Кирове при пожаре в ковидном госпитале погибли два человека. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»