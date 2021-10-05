СКР расследует пожар в ковидном отделении кировской больницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в инфекционном отделении больницы Кирова. Следствие ведется о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

«Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных», – пояснили в ведомстве.

Предварительную причину пожара подтвердили и в региональном Минздраве. В момент возгорания в палате находились трое пациентов. Всех больных из отделения перевели в другие больницы для продолжения лечения.

Напомним, в ночь с 4 на 5 октября в одной из палат инфекционного отделения больницы загорелся матрац. Огонь распространился, и в результате погибли пациенты 66 и 82 лет. Из 59 больных в отделении 44 находились там с диагнозом коронавирус.

Киров, Наталья Рязанова

Киров. Другие новости 05.10.21

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