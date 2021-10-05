Красноярцы незаконно выпилили лес на 77 млн рублей

Жители Красноярска организовали незаконную вырубку леса в Емельяновском районе края. Ущерб от их действий составил 77 млн рублей, рассказали в краевом главке МВД России.

По версии следствия, красноярцы 35 и 28 лет решили организовать незаконный бизнес на вырубке леса. Они наняли бригаду и вырубили более тысячи кубометров деревьев разных пород.

«Установлена причастность злоумышленников к 29 эпизодам противоправных действий. Общая сумма ущерба составила 77 млн рублей. при обысках у красноярцев изъяли грузовик и пилы», – сообщили в полиции.

Расследование завершено, и дело вскоре будет передано в суд для рассмотрения. Мужчинам по ч. 3 ст. 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Как сообщал «Новый День», в Приморском крае выявили незаконные вырубки леса, которые причинили ущерб более миллиарда рублей. Были возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и незаконной рубке лесных насаждений.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 05.10.21

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