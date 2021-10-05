Испания передала России фигуранта дела о хищении 400 млн рублей

Находившийся в розыске бизнесмен Иван Вандышев экстрадирован из Испании в Россию. Предпринимателя обвиняют в хищении 400 млн рублей при подготовке Сочи к Олимпиаде.

«Иван Вандышев покинул Россию и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Сегодня он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», – заявила представитель МВД Ирина Волк (цитата по «Интерфаксу»).

Основатель компании «ЛенСтройМонтаж» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в 2017 году. Следователи подозревали, что Вандышев похитил 400 млн рублей, выделенных по госконтракту на подготовку Сочи в Олимпиаде.

Подозреваемый скрылся из России, но в феврале 2020 года был задержан в Испании. Его отправка в Россию задержалась из-за пандемии. Теперь бизнесмен предстанет перед судом, ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.10.21

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