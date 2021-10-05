Кубанский бизнесмен попал под суд за нападение льва на туристку

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении бизнесмена из Успенского района Кубани об оказании опасных услуг. Предприниматель за плату показывал туристам диких животных, содержащихся в вольерах. Однажды лев напал на 13-летнюю девочку, которая подошла к клетке ради селфи.

Инцидент случился 16 июля на базе отдыха в селе Марьино. Девочка-подросток решила сделать эффектную фотографию и протянула руку к вольеру. Находившийся внутри лев ударил лапой по ее руке.

«В результате несовершеннолетней был причинен легкий вред здоровью и травмы предплечья и кисти. 50-летнего индивидуального предпринимателя обвинили в оказании опасной для жизни и здоровья услуги, в результате которой причинены телесные повреждения», – пояснили в краевом управлении Следственного комитета.

Во время расследования выяснилось, что у бизнесмена не было лицензии на установку вольеров с дикими животными в культурно-зрелищных целях. При этом не соблюдались требования безопасности.

Напомним, в июле владелец крымского сафари-парка «Тайган» получил приговор за нападение льва на туристку. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, суд оштрафовал бизнесмена на 400 тыс. рублей.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 05.10.21

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