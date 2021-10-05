В Татарстане молодая пара заживо сгорела в запертой снаружи бане

Мужчина и женщина сгорели вместе с баней в городе Зеленодольске в Татарстане. Неизвестный подпер дверь в помещение ломом, чтобы молодые люди не смогли выйти.

Пожар случился в ночь на 5 октября – загорелась баня. Пожарные потушили огонь, а когда разбирали остатки строения, нашли тела погибших. По предварительным данным, оба сгорели заживо.

«Обнаружены тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины. В ходе осмотра места происшествия установлено, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом», – рассказали в республиканском управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Теперь они выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут того, кто запер пару в бане.

Как сообщал «Новый День», в Мамадышском районе Татарстана девушка-подросток сгорела в машине, попавшей в ДТП. 22-летний водитель успел выскочить из машины, а девушка не успела и погибла на месте.

Казань, Наталья Рязанова

Казань. Другие новости 05.10.21

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