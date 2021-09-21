Девушка-подросток заживо сгорела в машине после ДТП

Несовершеннолетняя девушка погибла в результате ДТП с грузовиком в Мамадышском районе Татарстана. Она не успела выскочить из загоревшейся машины, сообщили в республиканской прокуратуре.

Авария случилась около 21:45 часов 20 сентября на 946-м км трассы М7. Легковая машина «ЗАЗ» и грузовик «КамАЗ» двигались в сторону Елабуги, когда врезались друг в друга.

От удара легковушка загорелась. Ее 22-летний водитель успел выскочить из машины, а девушка-подросток осталась внутри и погибла на месте.

Прокуратура ведет проверку обстоятельств ДТП, а следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал «Новый День», двое взрослых и ребенок погибли при столкновении микроавтобуса и легковой иномарки. Микроавтобус вез в Москву вахтовиков из Калмыкии, из них пострадали семеро. Погибшие и еще двое травмированных находились в легковой машине.

Казань, Наталья Рязанова

Казань. Другие новости 21.09.21

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