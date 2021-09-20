Три человека погибли, девять получили травмы в ДТП под Тамбовом

Двое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП с микроавтобусом на автотрассе в Тамбовской области. Микроавтобус вез в Москву вахтовиков из Калмыкии.

Авария случилась рано утром 20 сентября на 500-м км трассы Р22 в Сампурском районе, сообщили в региональном управлении МЧС. «Водитель автомобиля «Хонда Аккорд» допустил лобовое столкновение с микроавтобусом «Хендай», – говорится в сообщении.

Ребенок и один из взрослых пассажиров легковушки погибли на месте. Водитель и еще двое пассажиров получили травмы, один из них скончался в машине скорой по пути в больницу. Еще семь пострадавших ехали в микроавтобусе, уточнил представитель МВД в беседе с ТАСС.

Как сообщал «Новый День», в Татарстане один человек погиб, а 11 получили различные травмы при столкновении микроавтобуса и легковой машины. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый транспорт.

Тамбов, Наталья Рязанова

Тамбов. Другие новости 20.09.21

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