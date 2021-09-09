В Татарстане в аварии с автобусом один человек погиб и 11 пострадали

В Татарстане легковушка столкнулась с рейсовым автобусом. В результате 12 человек пострадали, один из них скончался до приезда медиков. Прокуратура проводит проверку.

По данным регионального управления МВД, ДТП произошло в Рыбно-Слободском районе. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с микроавтобусом.

В республиканском Минздраве уточнили, что различные травмы получили 12 человек. Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Также среди раненых есть ребенок.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что надзорным ведомством организована проверка по факту ДТП. Выясняются обстоятельства случившегося.

«Кроме того, прокуратура проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств», – говорится в сообщении.

Казань, Зоя Осколкова

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