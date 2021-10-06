Два человека погибли, два пропали с затонувшего в Белом море частного судна

Спасатели нашли тело третьего члена экипажа частного борта «Фаворит». Маломерное судно частично затонуло в Белом море во время шторма, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Днем 5 октября МЧС получила сигнал бедствия с судна «Фаворит», на борту которого находились пять человек. Судно частично затонуло во время шторма в районе поселка Кашкаранцы. Спасатели нашли в воде выживших мужчину и женщину в спасательных жилетах. По пути в больницу женщина умерла от переохлаждения.

Позже из воды достали тела двух погибших. Судьба еще двух человек остается неизвестной. Поисково-спасательную операцию свернули на ночь, но утром поиски продолжились.

«Привлечен вертолет Ми-8 для осмотра акватории с малых высот. Работают поисково-спасательные подразделения г. Кандалакша, водолазы, волонтеры МурманСпаса и психологи. Всего задействованы 19 человек и 9 единиц техники», – говорится в сообщении МЧС.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации водного транспорта.

Напомним, в марте суд в Мурманске приговорил капитана маломерного судна «Юбилейный» к 2,5 года в колонии-поселении за гибель трех человек. Судно под управлением капитана столкнулось со скалами и затонуло. Только семеро человек из десяти смогли выбраться из воды.

Мурманск, Наталья Рязанова

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