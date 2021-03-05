Мурманский капитан получил реальный срок за гибель трёх человек

В Мурманской области суд признал капитана маломерного судна «Юбилейный» виновным в нарушении правил управления судном, что повлекло гибель трёх человек Дело возбудили по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.263 УК РФ).

В суде доказано, что вечером 17 октября 2020 года в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района произошло столкновение судна «Юбилейный» с прибрежными скалами. В итоге судно перевернулось и затонуло. В результате происшествия десять человек оказались в воде, семерым удалось спастись, трое погибли.

По решению суда мужчина отправится на 2 года и 6 месяцев в колонию-поселение. Кроме того, ему запрещено после освобождения заниматься деятельностью, связанной с движением и эксплуатацией морского транспорта и иного водного транспорта сроком на 2 года.

Мурманск, Иван Гридин

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