Задержан организовавший кражу 15 млн рублей сотрудник СКР

Следователи задержали следователя-криминалиста управления Следственного комитета в Татарстане. Его считают организатором кражи почти 15 млн рублей из сейфа в управлении СКР, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источник.

Подозреваемого в организации кражи задержали при попытке покинуть республику. Сотрудники ГИБДД остановили его около 22:30 часов на трассе М7. Подозреваемому 36 лет, и он носит звание подполковника юстиции.

По данным источника, исполнителями стали четверо жителей Альметьевска в возрасте от 20 до 30 лет. Трое уже задержаны и дают признательные показания. Еще один участник преступления сбежал с деньгами, его ищут.

Накануне СКР возбудил уголовное дело о краже материалов и вещдоков в виде наличных на сумму 14,6 млн рублей. По версии следствия, злоумышленники проникли в одно из зданий СКР в Казани и вынесли сейф, в котором находились материалы дела и деньги. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Казань, Наталья Рязанова

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