НАТО сократит российскую миссию при Альянсе

Редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс написала сегодня, 6 октября в Twitter, что НАТО решил наполовину уменьшить миссию России при альянсе «в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийства и шпионаж», – сообщает РИА Новости.

По словам Хейнс, речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. Еще две должности сократят, таким образом в российской миссии останутся 10 человек вместо прежних 20. Российские дипломаты должны вернуться на родину до конца октября.

В свою очередь, накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений, – сообщают Известия.

В 2018 году НАТО уже высылал российских дипломатов в качестве меры реагирование на дело Скрипалей. Тогда аккредитацию отозвали у семи сотрудников постпредства, а еще трем отказали в ее предоставлении. В итоге представительство сократилось до 20 человек.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 06.10.21

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