«Вплоть до закрытия постпредства»: Россия готовит ответ на сокращение миссии при НАТО

Российские власти рассматривают ряд мер в качестве ответа на решение НАТО в два раза сократить размер постпредства России при альянсе. Соответствующие шаги в настоящее время согласовываются в межведомственном формате, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

В частности, меры коснутся Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве, созданной в 2002 году и работающей под эгидой посольства Бельгии. Ее сотрудники обладают дипломатическим иммунитетом. Миссия, согласно данным на сайте НАТО, состоит из 13 человек, но эта информация, по сведения газеты, не соответствует действительности – численный состав этой структуры вдвое меньше.

Надо отметить, что сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО было заморожено еще в апреле 2014 года по инициативе альянса в качестве ответа на присоединение Крыма. Заседания Совета Россия-НАТО не проводятся уже более двух лет.

Источники издания пока затрудняются сказать, затронут ли какие-либо ограничительные меры Информационное бюро НАТО в Москве. Это бюро с 2015 года работает без находящегося на месте руководителя. До этого его возглавлял польский дипломат Роберт Пшель.

В то же время собеседники допускают, что Москва сама решится закрыть свою миссию при НАТО. «Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там», – отметил один из источников.

О том, что НАТО решил наполовину уменьшить миссию России при альянсе, стало известно 6 октября. Таким образом, в российской постпредстве останутся 10 человек вместо прежних 20. В британских СМИ отмечалось, что этот шаг был предпринят «в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийства и шпионаж».

Альянс принял решение относительно российской миссии на фоне заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений.

В российском МИДе последние действия альянса назвали «самым настоящим лицемерием». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «С одной стороны, заявлять о необходимости взаимодействовать, призывать к сотрудничеству. С другой – информировать о сокращении численности нашего постпредства. С третьей – заниматься вбросами и прямой дезинформацией», – сказала она.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.10.21

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