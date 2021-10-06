Талибы* готовы вторгнуться в Таджикистан

Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL со ссылкой на ресурсы боевиков Талибана* сообщил сегодня, 6 октября, что таджикские талибы* готовы к вторжению в Таджикистан, пишет Газета.ру.

Авторы публикации в телеграмм-канале говорят, что глава таджикских талибов* группировки «Джамаат Ансаруллах»* Махди Арсалан заявил о готовности к вторжению в Таджикистан.

«Махди является главой нескольких территорий Афганистана, граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана»– сообщает REVERSE SIDE OF THE MEDAL.

Зам.губернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади ранее рассказал, что власти Афганистана, сформированные талибами*, создали специальный батальон террористов-смертников, который собираются перебросить на границы страны.

Отношения между Таджикистаном и Афганистаном обострились в конце сентября, когда президент Таджикистана Эмомали Рахмон на очередной сессии Генассамблеи ООН призвал талибов* провести в стране выборы и сформировать действительно инклюзивное правительство, в которое войдут представители разных политических движений и взглядов, этносов и народностей, населяющих Афганистан.

* организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 06.10.21

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