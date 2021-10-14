Делегация талибов* проведет переговоры в Турции

Запрещенная в России организация «Талибан» отправила делегацию на переговоры в Турцию. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД талибов* Абдул Кахар Балхи.

«Делегация проведет переговоры с высокопоставленными представителями Турции по вопросам, представляющим взаимный интерес», – написал Балхи в твиттере.

Посетить Анкару талибов* пригласил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Возглавляет делегацию исполняющий обязанности министра иностранных дел движения «Талибан»* Амир Хан Муттаки.

В ходе переговоров будет рассмотрен ряд вопросов по улучшению отношений двух стран, сотрудничеству в сферах торговли, гуманитарной помощи, миграции и воздушному авиасообщению, уточнил Балхи.

* организация признана террористической и запрещена в России

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 14.10.21

Два британских энергопоставщика обанкротились из-за дороговизны газа. / Захарова ответила на угрозы Киева в адрес Поклонской. / Путин: США санкциями расшатывают позицию доллара как мировой резервной валюты. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»