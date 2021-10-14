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Четверг, 14 октября 2021, 10:32 мск

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Делегация талибов* проведет переговоры в Турции

Запрещенная в России организация «Талибан» отправила делегацию на переговоры в Турцию. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД талибов* Абдул Кахар Балхи.

«Делегация проведет переговоры с высокопоставленными представителями Турции по вопросам, представляющим взаимный интерес», – написал Балхи в твиттере.

Посетить Анкару талибов* пригласил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Возглавляет делегацию исполняющий обязанности министра иностранных дел движения «Талибан»* Амир Хан Муттаки.

В ходе переговоров будет рассмотрен ряд вопросов по улучшению отношений двух стран, сотрудничеству в сферах торговли, гуманитарной помощи, миграции и воздушному авиасообщению, уточнил Балхи.

* организация признана террористической и запрещена в России

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 14.10.21

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