Афганское обострение на таджикской границе: Москва заявила о готовности к решительным действиям

Россия в случае необходимости готова предпринять самые решительные меры для помощи Таджикистану в случае обострения на таджикско-афганской границе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обстановка в Афганистане и на таджикско-афганской границе находится в фокусе нашего самого пристального внимания. Москва и Душанбе поддерживают контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб, дипломатических представительств. Мы продолжаем сотрудничество в сфере укрепления обороноспособности Таджикистана, его погранслужбы с учетом всех оперативных потребностей», – сообщила Захарова (цитата по РИА «Новости»).

По ее словам, 201 российская военная база «оснащена всем необходимым для оказания содействия правительству республики Таджикистан в случае обострения обстановки». «Если потребуются, будут предприняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее стало известно из неофициальных источников, что запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» готовится к вторжению в Таджикистан.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.10.21

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