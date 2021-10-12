«Будут стараться вбивать клин»: российский дипломат оценил перспективы власти талибов* в Афганистане

Экстремистское движение «Талибан» (*запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, будет пытаться вбить клин в межгосударственные отношения внешних сил. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал посол России в Кабуле в 2002-2004 годах, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Михаил Конаровский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, сейчас ситуация во многом непредсказуема, а ее последствием может стать «афганское болото на долгие годы», что крайне негативно повлияет на обстановку в мире.

«Поскольку ситуация меняется в Афганистане каждый день, во что она в конечном итоге выльется, мало кто может окончательно сказать. Ситуация в стране имеет тенденцию к закреплению лидирующей позиции талибов* (представители запрещенного в РФ движения «Талибан»). Но движущей силой моральной, политической, идеологической является их полная уверенность в окончательной своей победе, что дает им дополнительную решимость», – отметил он.

Как отметил дипломат, сейчас в Кабуле исходят из того, что исламский эмират Афганистан, который существовал с 1996 по 2001 год, не прекратил свое существование, а просто 20 лет находился под внешней агрессией. «Задачи, стоящие перед ними, очень важны на внешнем фоне... Это прежде всего решение трех задач. Создание на международной арене позитивного имиджа нынешнего исламского эмирата. Второе – обеспечение срочного получения масштабной внешней гуманитарной помощи, и это процесс, который пошел, так или иначе. И третье – самое принципиально важное стратегически – направленное оперативное налаживание рабочих контактов с соседними государствами, региональными странами и мировыми державами с целью исключения талибов* из санкционного списка ООН и получения новой властью официального признания», – пояснил Конаровский.

Как считает эксперт, талибы* не будут отходить от своей генеральной линии и идеологической основы. «Единственное, международное сообщество будет от них требовать, просить, доказывать, в общем, работать, чтобы они работали в сторону некоторого смягчения жесткости проповедуемых ими религиозно-политических лозунгов, догматов и о приведении их в какое-то соответствие с современной международной практикой, в том числе, которая существует в целом ряде мусульманских стран», – отметил дипломат.

По его оценке, развитие ситуации во много будет зависеть от «позиции международного сообщества, которое формально сейчас едино». «Если посмотреть более глубоко, то реальные противоречия между внешними игроками сохраняются. Традиционные – у региональных государств между собой. Пакистанский вариант, китайский фактор, иранский, центрально-азиатские сейчас активно ведут свою игру, в частности, особенно активно Узбекистан, который практически сейчас имеет каждодневную связь с руководством талибов* и дает им намеки на полную готовность сотрудничества, имея ввиду свои интересы, выход к морю, транзит и прочее», – констатировал он.

«С другой стороны, позиция членов международного сообщества различна. И в этом плане талибы, будучи далеко не глупыми людьми, будут стараться максимально играть на этих противоречиях. Об этом мало кто говорит, а мне кажется надо вполне серьезно, что они будут стараться вбивать клин в отношения между внешними игроками, которые будут пытаться навязывать свою повестку дня», – уточнил Конаровский.

Как полагает дипломат, если международному сообществу не выработать единую точку зрения, перспективы будут негативными. «Если это не удастся, то мы получим афганское болото на долгое время, когда афганцы будут использовать, в том числе разногласия между различными государствами, что они раньше всегда использовали с большой для себя выгодой. Это естественно для них было. Удастся ли сохранить первоначальный общий подход, я не знаю. Тем более, что талибы* начали в последнее время очень активную дипломатическую борьбу, дипломатическое наступление на всех фронтах, и оно будет дальше развиваться в этом направлении», – подытожил Конаровский.

Москва, Мария Соколова

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