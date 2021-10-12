США отказали талибам* в доступе к активам прежнего правительства Афганистана

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, 12 октября, что США не намерены предоставлять представителям Талибана* доступ к финансовым активам прежнего правительства Афганистана, – сообщает ТАСС.

«США не намерены изменять позицию относительно заморозки финансовых активов прежнего правительства Афганистана», – заявила по итогам виртуальной встречи G20 Джен Псаки.

Также она подчеркнула, что Вашингтон стал крупнейшим донором гуманитарной помощи для Афганистана, и Соединенные Штаты намерены продолжать работать в этом направлении.

В середине августа США закрыли доступ к активам Афганистана в размере семь миллиардов долларов, которые хранятся в Федеральной резервной системе США. Свое решение они объяснили тем, что не могут перечислять средства, пока новое правительство не получило международного признания.

Кроме того, США заморозили активы ЦБ Афганистана на счетах своих банков, отказав талибам* в доступе даже к национальному резерву страны

Международный валютный фонд и другие западные организации также приостановили программы поддержки афганской экономики.

* организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

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