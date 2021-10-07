Женщина с двумя детьми стали жертвами пожара в Якутии

В ночь на 7 октября в якутском поселке Сангар Кобяйского района случился пожар в жилом доме. Пожарные спасли из горящего дома женщину и двух ее детей, но позже все трое умерли, сообщили в пресс-службе МЧС.

Многоквартирная двухэтажка была частично расселена, и пожарным пришлось выводить из здания только 12 человек. В одной из квартир сотрудники МЧС нашли семью, пострадавшую при пожаре: женщину 33 лет и ее годовалого и шестилетнего детей.

«Пострадавшие доставлены в ЦРБ поселка Сангар. К сожалению, пострадавшие скончались», – рассказали в ведомстве.

Огонь повредило весь дом, на площади в 288 кв.м. Специалисты МЧС устанавливают причину пожара.

Прокуратура Якутии начала проверку обстоятельств гибели трех человек. Сотрудники оценят причины и условия, которые способствовали возникновению пожара, и проверят, как исполнялось законодательство о пожарной безопасности.

Напомним, в результате пожара на юге Москвы два человека погибли, шесть попали в больницу. Одному пострадавшему помощь оказали на месте происшествия.

Якутск, Наталья Рязанова

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