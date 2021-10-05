Два человека погибли, семеро оказались в больнице после пожара на юге Москвы

Сильный пожар случился в квартире девятиэтажки в московском районе Чертаново Северное. В результате женщина и ребенок погибли, семь человек пострадали.

Очаг возгорания находился в квартире второго этажа в многоквартирном доме на Сумском проезде. По словам очевидцев, там проживала пожилая женщина с психическим расстройством. Но пламя и дым быстро распространились, и погибли два человека, которые жили на девятом этаже: женщина и девочка 2011 года рождения, сообщается в группе «Московские происшествия».

Спасатели спасли из здания 30 человек. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, позже их число увеличилось до семи человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Еще один ребенок был в критическом состоянии, но врачи сумели спасти ему жизнь. Один пострадавший отпущен на домашнее лечение, на месте происшествия ему оказали первую помощь.

Как сообщал «Новый День», в детском секторе торгового центра в Подмосковных Мытищах случился пожар. Очаг находился в лабиринте, где в тот момент находились 30 детей, всех удалось спасти.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.10.21

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