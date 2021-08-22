В Подмосковье произошел пожар в детском секторе торгово-развлекательного центра

В Подмосковье произошел пожар в торговом центре: огонь вспыхнул в детском секторе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось сегодня около 16 часов в ТЦ «4Daily» в Мытищах. Очаг находился в лабиринте, огонь начал быстро распространятся по всему детскому развлекательному центру. В это время там находились 30 детей.

«Все начали выбегать, кто-то плакал: «Мама, мама», – цитирует очевидцев telegram-канал Mash. – Я схватила одного ребенка, и мы с ним вместе выбежали».

Из торгового центра эвакуировали 1 тысячу 100 посетителей, из них 180 детей. В борьбе с возгоранием принимали участие 71 сотрудник экстренных служб и 21 единица техники. С огнем справились довольно быстро, площадь пожара не превысила 10 квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.

Прокуратура начала проверку.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.08.21

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