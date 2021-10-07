Пострадавшая при взрыве в Нижнем Новгороде умерла в больнице

Пострадавшая при взрыве газа жительница Нижнего Новгорода умерла в больнице от полученных травм. 56-летняя женщина находилась в больнице со 2 октября, но врачи не смогли ее спасти, передает «Вести.ру».

Напомним, утром 2 октября в квартире на девятом этаже многоквартирного дома прогремел взрыв газа. Внешняя стена оказалась разрушена, жильцы квартиры получили сильные ожоги. У 56-летней женщины было обожжено 95% тела, она не которое время была подключена к аппарату ИВЛ.

Также пострадал 47-летний мужчина, у него ожоги покрывают 35% тела. Он до сих пор находится под наблюдением врачей.

Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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