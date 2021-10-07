Гражданин России задержан в Болгарии по делу о промышленном шпионаже

В Болгарии задержаны гражданин России и двое литовских граждан по подозрению в промышленном шпионаже, сообщает Болгарское национальное радио.

Задержанные занимали ответственные посты на военном заводе «Арсенал». Спецоперация проводилась в рамках расследования Национальной службы безопасности после поступления информации об исчезновении с государственного предприятия «Арсенал» – Казанлык документации по производимой продукции – эти сведения могут представлять интерес как для болгарских, так и для иностранных компаний-конкурентов.

В числе задержанных оказались 60-летний россиянин, 24-летний гражданин Литвы и 59-летняя гражданка Литвы. Сейчас они находятся в городе Стара-Загора.

Отмечается, деятельность иностранцев была связана с инновационными технологиями. Сотрудников военного завода задержали на пограничном пункте «Кулата» на границе с Грецией. В их машине «были найдены уличающие документы», говорится в сообщении.

В посольстве РФ в Болгарии ТАСС сообщили, что дипмиссия не получала официальной информации о задержании россиянина.

София, Наталья Петрова

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