Американская АПЛ столкнулась с неопознанным объектом

Американские военно-морские силы сообщили, что атомная ударная подводная лодка США Seawolf USS Connecticut получила повреждения, столкнувшись с неизвестным объектом во время погружения в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.

В пресс-релизе ВМС США говорится, что «быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении во второй половине дня 2 октября».

«Субмарина находится в «безопасном и стабильном» состоянии. ЧП не понесло за собой угрозу жизни членов экипажа. Ядерная силовая установка при столкновении также не была задета», – сообщают американские ВМС.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 07.10.21

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