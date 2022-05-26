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Четверг, 26 мая 2022, 15:43 мск

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Подлодка США врезалась в гору из-за экипажа, а не поломки

Фото: Pixabay

Атомная подводная лодка ВМС США Connecticut типа Seawolf столкнулась с горой в Южно-Китайском море из-за неправильных действий экипажа, а не технической неисправности, как считалось ранее. Об этом сообщается в последнем отчете о происшествии.

Авария произошла 2 октября 2021 года. Подлодка получила значительные повреждения, но осталась плаву. 11 членов экипажа пострадали. Ядерная силовая установка при столкновении не была задета.

У субмарины некорректно работал носовой гидроакустический комплекс, но такой же задний комплекс был исправен, сообщает The Drive со ссылкой на отчет. Между тем, по словам моряков, на большой скорости его работа ухудшалась. К тому же имелись расхождения между данными зондирования морского дна, полученными подлодкой, и информацией из навигационных карт.

Согласно документам, некорректная работа носового гидроакустического комплекса не была причиной столкновения. Вероятно, к аварии привели недостаточная подготовка экипажа и отсутствие слаженности в работе команды.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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