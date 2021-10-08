Новосибирская прокуратура проверит сообщение о еде с плесенью в школьной столовой

Родители учеников школы №1 в поселке Колывань Новосибирской области пожаловались на еду с плесенью в школьной столовой. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьники рассказали родителям, что в столовой их кормят не свежими продуктами. 6 октября детям подали запеканку со следами плесени, которую одна из учениц сфотографировала. Мать девочки пожаловалась на происходящее в соцсети и заявила, что подобное происходит не впервые.

«В столовой иногда даже крысы бегают. При этом детям одну еду дают, а учителям другую – хорошую. Дети получают непонятно какую пищу», – цитирует ее рассказ группа «Инцидент Новосибирск».

Сотрудники областной прокуратуры отреагировали на сообщение началом проверки в школе. По итогам будут приняты меры, если для них найдут основания.

«Прокуратура проверит в деятельности образовательной организации соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм и правил», – пояснили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», прокурорская проверка началась и в школе Красноярского края. Родители пожаловались на плохое самочувствие их детей-школьников после обеда в школьной столовой.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 08.10.21

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