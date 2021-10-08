Трое детей пострадали при взрыве газа в Ингушетии

В ночь на 8 октября в частном доме в ингушском селе Кантышево произошел взрыв газа. В результате пострадали четыре человека, трои из них – дети.

Сообщение в службу спасения поступило около 3:00 часов. На место выехали две пожарных машины с семью пожарными. На месте стало ясно, что возгорание не произошло. Взрывом в доме выбило окна и двери, частично повредило кровлю.

«Пострадали 4 человека, все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую больницу города Назрань», – рассказали в республиканском главке МЧС.

Напомним, 2 октября взрыв газа случился в квартире многоэтажного дома в Нижнем Новгороде. В результате пострадали мужчина и женщина, которых с ожогами доставили с больницу. 7 октября женщина умерла.

Назрань, Наталья Рязанова

Назрань. Другие новости 08.10.21

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