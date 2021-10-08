Жители Иркутска нашли в подвале дома подозрительный хоспис

Заведение для пожилых людей нашли жители Иркутска в подвале собственного дома. Им показалось подозрительным количество скорых, которые вывозят тела из помещения без вывески.

Телеканал РЕН-ТВ поделился кадрами, сделанными местными жителями. На видео собственница подвала заявила, что не знает, кто арендует у нее помещение. По ее словам, не выходят из занятых комнат и не отвечают на стук в дверь.

Очевидцы рассказали, что к подвалу часто подъезжают машины скорой помощи, в которые грузят тела умерших. Сквозь окно местные жители смогли увидеть, как работница кормит пожилую женщину в инвалидном кресле. Вслух они поделились догадками, что под многоквартирным домом неизвестные устроили не то хоспис, не то дом престарелых.

Напомним, в Харькове частные лица организовали дом престарелых, о котором не знали власти города. В учреждении случился пожар, и 15 постояльцев погибли, еще 9 отправились с травмами в больницу.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 08.10.21

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