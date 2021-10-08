В Калининграде наркодилер убил клиента из-за ненайденной закладки

Житель Калининграда оказался фигурантом уголовного дела сразу по трем статьям. Он попался на убийстве клиента, который не смог найти закладку с наркотиками.

По версии следствия, 41-летний калининградец сбывал запрещенные вещества через интернет, но с очередным клиентом вышла осечка. 23 апреля 2020 года 30-летний мужчина не смог найти закладку, и у них вышел конфликт.

Дилер позвал клиента в парк, якобы, чтобы договориться, а сам при встрече выстрелил в него четыре раза. Потерпевший умер. Фигуранту уголовного дела предъявили обвинение в убийстве и незаконном ношении оружия.

Также калиниградца обвинили в одном эпизоде продажи наркотиков в крупном размере и трех покушениях на продажу. При обыске у него изъяли более семи килограммов наркотиков, а также нашли уже оборудованные закладки.

«Вину мужчина категорически отрицает. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным направлено в суд», – говорится в сообщении управления Следственного комитета РФ по Калининградской области.

Напомним, полиция Татарстана задержала мужчину, который вызвал их в лес. Оказалось, что местный житель искал закладку с наркотиками и заблудился.

Калининград, Наталья Рязанова

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