Житель Татарстана искал наркотики в лесу, потерялся и позвонил в полицию

В Татарстане полицейские задержали мужчину, потерявшегося в лесу. Он искал закладку с наркотиками. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение от 35-летнего жителя Лениногорска о том, что он потерялся в лесу рядом с одним из садово-дачных обществ.

«На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Мужчина сначала очень обрадовался стражам порядка, но после вопроса «что вы делаете ночью в лесу?», испугался и стал нервничать. В связи с чем правоохранителями было принято решение провести личный досмотр, в ходе которого в кармане куртки обнаружено и изъято 1,23 грамм синтетического наркотика», – говорится в сообщении.

Мужчина признался, что купил через интернет наркотик и пошел в лес искать закладку по отправленным ему координатам, но пока искал потерял обратную дорогу и решил позвонить полицейским.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Казань, Зоя Осколкова

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