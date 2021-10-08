Отравление школьников в Красноярске привело к уголовному делу

Специалисты Роспотребнадзора нашли острую кишечную инфекцию у 37 учеников школы №56 Красноярска. Пока прокуратура проводит проверку, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, небезопасных для жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).

По данным СКР, 7 октября шесть школьников обратились за медпомощью. Все они учились в разных классах, но обедали в школьной столовой. Одного ребенка оставили под наблюдением врачей, остальных отпустили лечиться амбулаторно.

Сотрудники Роспотребнадзора осмотрели и других учеников, и у 31 выявили острую кишечную инфекцию. Специалисты мониторят состояние школьников и персоналом школы.

«Состояние заболевших удовлетворительное. В школе введен дистанционный формат обучения и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, дезинфекция», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку, чтобы оценить организацию питания в школе №56 и исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Сотрудники прокуратуры также проверяют сообщение о возможном отравлении учеников средней школы № 100 в Железногорске. 8 октября на занятия на явились 46 школьников разного возраста. Дети пожаловались на тошноту, жар. Девять человек обратились за помощью к медикам, троих оставили в инфекционном отделении.

Это уже не первый случай отравления в школьных столовых Красноярского края за текущую неделю. 5 октября прокуратура начала проверку сообщений о недомогании учащихся школы №76 Красноярска после обеда в школе. Ранее у 17 школьников обнаружили признаки отравления в городе Назарово.

Красноярск, Наталья Рязанова

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