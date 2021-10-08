Под Воронежем школьный автобус попал в аварию, есть пострадавшие

В Воронежской области школьный автобус попал в аварию. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них шестеро детей.

ДТП произошло в поселке Таловая рано утром. Как рассказали в региональном управлении МВД, водитель школьного автобуса при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику.

В результате пострадали семь пассажиров автобуса, из которых шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет. Также травмы получила сопровождавшая школьников учительница. Отмечается, что серьезных ранений ни у кого нет.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – добавили в полиции.

Воронеж, Зоя Осколкова

Воронеж. Другие новости 08.10.21

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