Амурчанин спрятался в подполье после мошенничества на 32 млн рублей

Житель Благовещенска Амурской области задолжал биржевым клиентам более 32 млн рублей и решил скрыться. Полиция нашла его, пока он прятался в подполье у родственников.

26-летний амурчанин участвовал в торгах на одной из биржевых площадок. С осени 2019 года заключил несколько инвестиционных договоров со знакомыми и стал покупать активы на их деньги. По версии следствия, мужчина не успевал вести все счета и использовал торговлю в автоматическом режиме.

«Это повлекло причинение убытков его клиентам. Скрыв от них это, подозреваемый тайно перевел все активы с аккаунтов потерпевших на свой, но его заблокировали. Гражданин лишился всех вложений», – рассказали в региональном УМВД. Ущерб клиентам превысил 32,5 млн рублей.

Амурчанин отключил телефон и уехал из Благовещенска. Но полиция все равно нашла его: в доме родственников в Райчихинске. Мужчина прятался в подполье.

Против него возбуждены пять уголовных дел о мошенничестве. Суд арестовал его до окончания расследования.

Напомним, суд отправил жителя Челябинска в колонию за мошенничество. Он выманил у знакомых женщин полтора миллиона рублей после обещаний жениться.

Райчихинск, Наталья Рязанова

Райчихинск. Другие новости 08.10.21

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