Экс-вице-президент группы «ПИК» задержан по делу о крупном мошенничестве

В Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве задержан бывший вице-президент группы компаний «ПИК» и директор по развитию регионов «ГК Самолет» Александр Лефель. Следствие просит Тверской суд заключить его под стражу на два месяца. Уголовное разбирательство инициировала сама группа «Пик».

О задержании Лефеля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следователи вменяют задержанному мошенничество совершенное им в бытность вице-президентом группы компаний «ПИК».

Главное следственное управление МВД России по Москве подало в Тверской районный суд столицы ходатайствооб избрании для Лефеля меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. Топ-менеджеру инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему уже предъявлено обвинение.

Представитель группы «ПИК» сообщил РИА «Новости», что девелопер сам подал заявление в правоохранительные органы против Лефеля, из компании он был уволен в апреле 2019 года. В «ГК Самолет» Лефель работает с 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

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