В Британии призвали школы запастись консервированной и замороженной едой, чтобы пережить зимой возможный дефицит поставок продуктов, – сообщает Independent.

Кроме того, как следует из публикации Daily Mail, Соединенному королевству угрожает еще и дефицит туалетной бумаги из резкого роста цен на газ в стране.

Дефицит продуктов в первую обусловлен нехваткой водителей грузовиков и задержка импорта.

Как заявил один из крупнейших поставщиков столовых в Великобритании – ISS, снабжающий 450 школ, учебные заведения должны вовремя пополнить запасы всевозможных продуктов длительного хранения, чтобы «в худшем случае у учащихся всегда был доступ к какой-либо еде».

После выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза некоторые сотрудники-мигранты не вернулись в страну из-за ограничений, связанных с пандемией, и визовых трудностей.

Так, например, Британия столкнулась с дефицитом водителей грузовиков. Нехватка дальнобойщиков привела к тому, что некому было доставить топливо на заправочные станции и продукты в магазины. Также в Соединенном Королевстве не хватает мясников и птицеводов. Предприятия мясоперерабатывающей промышленности пожаловались, что им придется уничтожать скот из-за дефицита сотрудников.

Что касается угрозы дефицита туалетной бумаги, это связано с тем, что производители серьезно затронуты ростом расходов на производство туалетной бумаги и ее упаковку из-за резкого скачка цен на топливо и газ.

Daily Mail цитирует генерального директора Конфедерации бумажной промышленности Британии Эндрю Ларджа: «Рост цен на топливо для перевозчиков бьет по доходам и приводит к сокращению выпуска продукции».

По информации Daily Mail, сейчас в Великобритании практически каждый десятый бизнес вынужден поднять цены на товары из-за роста цен на электричество и газ. Издание обвиняет в этой ситуации Россию, которая якобы может увеличить поставки газа, но не делает этого из-за запуска «Северного потока -2».

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 08.10.21

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