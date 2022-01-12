Жители США и Австралии опустошают полки магазинов из-за страха перед «омикроном»

В Австралии и США вновь наблюдается дефицит товаров. Дело в том, что из-за пандемии цепочки поставок так и не восстановились, а граждане кинулись скупать продукты на фоне распространения нового штамма коронавируса.

Сначала с нехваткой товаров столкнулись жители Австралии. По данным местных СМИ, супермаркеты были вынуждены ввести ограничение на продажу отдельных категорий товаров – туалетной бумаги, обезболивающих лекарств и мясных продуктов. Магазины отпускали в одни руки только одну упаковку туалетной бумаги, по две – парацетамола, куриных грудок, сосисок и свиного фарша.

Также отмечается, что из-за нарушения цепочек поставок проблемы возникли у сети ресторанов быстрого питания KFC.

Паника из-за распространения омикрон-штамма возникла и в США. Накануне в Соединенных Штатах выявили рекордное количество заболевших за сутки с начала пандемии в мире – более 1,35 млн.

В соцсетях пользователи публикуют фото пустых витрин в мясных, молочных, хозяйственных отделах, также в твиттере завирусился мем с президентом Джо Байденом, сидящим на пустой полке супермаркета.

Дефицит товаров наблюдается в разных штатах по всей стране: в Миссури, Калифорнии, Вирджинии, Мичигане, Техасе и даже на Аляске. В комментариях американцы жалуются, что не могут купить в магазинах основные продукты питания, такие как макароны, сыр, консервы и корм для домашних животных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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