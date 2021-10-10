В Москве женщину столкнули под колеса электробуса

В Москве женщину толкнули под колеса электробуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня вечером в районе Киевского вокзала. Видео, опубликованное Департаментом транспорта Москвы, запечатлело, как рядом с остановкой молодой мужчина жестокого избивает женщину: он с разбегу пинает ее, а потом с размаху бьет по голове и толкает под подъезжающий к остановке электробус.

Женщина попала под заднее колесо и от полученных травм скончалась на месте.

Убийцу задержали.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.10.21

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