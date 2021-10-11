Центральный аппарат СКР забрал дело разбившегося L-410, а ДОСААФ запретил вылеты на этих самолетах

Уголовное дело по факту гибели 16 человек в результате крушения легкого самолета L-410 в Татарстане передано в центральный аппарат Следственного комитета. Расследование ведется о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

«В 384 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело. В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель СК России поручил передать его в производство следователей центрального аппарата ведомства», – рассказали в СКР.

На месте происшествия несколько часов работала следственно-оперативная группа. Пока они собирали доказательства, начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба ДОСААФ Равиль Нурмехаметов заявил, что ошибка пилотирования исключена.

«Это были очень высококвалифицированные командиры корабля. Поэтому ошибку с их стороны я исключаю практически. Действовали согласно всем необходимым инструкциям», – цитирует его РИА «Новости».

Все полеты бортов L-410 в республике приостановлены до конца расследования.

Спасатели извлекли тела погибших из-под обломков самолета, а пострадавшие благополучно доставлены в больницу Набережных Челнов. Пятеро из них находятся в стабильно тяжелом состоянии. Пациент с крайне тяжелыми травмами доставлен в больницу в Казани.

Напомним, утром 10 октября легкий самолет с парашютистами разбился в Мензелинске в Татарстане. На высоте 70 м пилот сообщил об отказе двигателя. На борту находились 20 пассажиров и два члена экипажа, в результате катастрофы оба пилота и 14 парашютистов погибли.

Казань, Наталья Рязанова

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