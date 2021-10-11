Четыре туриста оказались в больнице после ДТП с автобусом под Иркутском

Туристический автобус столкнулся в фурой в Слюдянском районе Иркутской области. Четырем пассажирам понадобилась медицинская помощь, рассказали в региональном ГУМВД.

Утром 11 октября на 94-м км трассы «Байкал» случилось массовое ДТП. Перевозивший туристов автобус Hyundai County столкнулся с большегрузом Freightliner и Honda Stepwgn. Водитель автобуса решил пойти на обгон, но не проверил, свободна ли дорога. В итоге автомобиль с туристами съехал с дороги, а иномарка и фура столкнулись.

Сотрудники Госавтоинспекции и областной прокуратуры проверяют обстоятельства ДТП. Прокурорские работники намерены оценить исполнение законов о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, пояснили в ведомстве.

Всех 15 пассажиров автобуса доставили в больницу для осмотра четырем из них уже потребовалась медицинская помощь.

В региональном управлении МЧС пояснили, что сотрудникам не пришлось ликвидировать разлив топлива или перекрывать дорогу.

Как сообщал «Новый День», на подъезде к Крымскому мосту туристический автобус столкнулся с фурой. По предварительным данным, водитель автобуса поверну в запрещенном месте и влетел КамАЗ. Из 55 пассажиров пятерых доставили в больницу.

Иркутск, Наталья Рязанова

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