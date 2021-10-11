Алтайцы использовали усыновленных детей как рабов

Прокуратура начала проверку сообщений о побоях и издевательствах над приемными детьми в одной из семей Алтайского края. Опекуны создали для четырех мальчиков рабские условия жизни, и ни один учитель не отреагировал на их жалобы.

Сообщение о бедственном положении четырех мальчиков появилось в соцсети. Женщина рассказала о семье из Крутихинского района, в которой усыновленным детям устроили рабскую жизнь. Опекуны якобы почти не заботились о мальчиках, плохо кормили и били за любую провинность. Зато постоянно заставляли работать.

По данным «Вести.ру», дети рассказывали о жизни своим учителям. Но ни один педагог не отреагировал на их жалобы.

Историей о семье с четырьмя детьми-рабами заинтересовалась прокуратура.

«Проводится проверка нарушения прав четырех опекаемых детей. Будут изучены все обстоятельства жизни детей, а также качество контроля со стороны органов опеки и попечительства за проживанием несовершеннолетних в замещающей семье, соблюдению их прав и законных интересов», – пояснили в краевом ведомстве.

Правоохранители начали собственную проверку. Прокуратура поставила результаты их работы на контроль.

Напомним, в Екатеринбурге двое супругов 46 и 49 лет жестоко убили приемного сына. Они заявили, что мальчик давно стал непослушным, к тому же был инвалидом. Приемные родители насмерть забили ребенка после года жизни в их семье.

Барнаул, Наталья Рязанова

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