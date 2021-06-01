В суде рассказали, как муж и жена убивали усыновленного мальчика (ФОТО)

В Екатеринбурге суд отправил в колонию супругов – 46-летнюю Гилу Германскую и ее 49-летнего мужа, которые жестоко убили приемного мальчика. Ему было всего семь лет. Трагедия произошла в июле 2018 года. На тот момент мальчик жил в семье год, у них были и другие дети.

Как установили следствие и суд, у супругов сложилась «длительная стойкая личная неприязнь к малолетнему опекаемому мальчику». «Он, по их мнению, не слушался. Супруги совместно нанесли руками, ногами и неустановленными в ходе следствия тупыми твердыми предметами, используемыми в качестве оружия, множественные удары, в том числе по туловищу, шее и голове. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия через непродолжительное время от причиненных ему травм», – сообщили в пресс-службе следственного управления по Свердловской области.

В прокуратуре добавили, что у ребенка была инвалидность, поэтому он даже не мог защищаться. «От действий опекунов мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти», – добавили в надзорном ведомстве.

Обоим были вынесены приговоры за совершение преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». С учетом вердикта коллегии присяжных заседателей, подсудимая отправится на 9 лет в колонию общего режима, а ее муж – на 9 лет 10 месяцев в колонию строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Прежде Германскую уже судили по этому делу – 27 мая 2020 года Чкаловский районный суд приговорил ее к 12 годам в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. Сразу после произошедшего органы опеки изъяли у Германских брата-погодка погибшего мальчика. Он живет в интернате. Впоследствии приговор был отменен после апелляции стороны защиты Германской, а производство по делу об истязаниях прекращено за отсутствием состава преступления. Однако уголовное дело в части ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» было передано на новое судебное разбирательство в тот же суд.

Съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с Гилой Германской, она своей вины не признавала. «Привезли из детского сада, там был конфликт. И нам, к сожалению, не сообщили, что, возможно, ребенка кто-то ударил. А может, ребенок просто умер от того, что болел сильно. Ребенок – инвалид. Ребенок был покалечен сильно предыдущими родителями. Он потерял сознание, упал дома в ванной. Но, по данным экспертизы, та травма, которую он получил в ванной, никакого отношения не имеет к его смерти», – рассказала тогда обвиняемая.

Екатеринбург, Елена Сычева

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