В Екатеринбурге начали судить женщину, обвиняемую в избиении до смерти приемного сына (ВИДЕО)

В Чкаловском районном суде сегодня состоялось первое слушание по делу Гилы Германской, обвиняемой в избиении приемного сына, который скончался от травм. По версии следствия, в 2017 году она стала опекуном шестилетнего ребенка. Мальчик жил с ней, ее мужем и другими детьми. В течение полутора лет, с момента появления ребенка в доме, за провинности и непослушание взрослые били мальчика и издевались морально. В июле 2018 года ночью супруги вновь начали издеваться над семилетним ребенком, били его руками и ногами по голове и телу. Родители не стали обращаться в больницу. От полученных травм ребенок скончался в ту же ночь.

Приемных родителей судят за истязания ребенка

Гиле Германской предъявлено обвинение по четырем статьям: за истязание мальчика, причинение тяжкого вреда здоровью, оставление без помощи и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию (пп. «г», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 4 ст. 111, ст. 125, ст. 156 УК РФ). Женщина своей вины не признает. Говорит, что он получил смертельную травму за пределами квартиры. «Привезли из детского сада, там был конфликт. И нам, к сожалению, не сообщили, что, возможно, ребенка кто-то ударил. А может, ребенок просто умер от того, что болел сильно. Ребенок – инвалид. Ребенок был покалечен сильно предыдущими родителями. Он потерял сознание, упал дома в ванной. Но, по данным экспертизы, та травма, которую он получил в ванной, никакого отношения не имеет к его смерти», – говорит обвиняемая.

Германская также рассказала «Новому Дню», что было проведено пять судмедэкспертиз. В последний раз эксгумировали тело мальчика, чтобы отправить на повторную экспертизу уже в Ижевск. «На сегодняшний день он незаконно был выкопан собственноручно следователем, увезен в Ижевск на экспертизу без всяких согласованием с судом, с опекой, со мной. Именно поэтому я ехала на Первый канал (женщина приняла участие в передаче «На самом деле»). Я пыталась добиться, чтобы ребенка похоронили. В итоге могила пуста, а я защищаюсь в суде», – сетует Гила.

Адвокат Германской Дмитрий Жикин отметил, что его подзащитной грозит до 15 лет колонии. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Брат-погодок погибшего мальчика, который был также усыновлен Германской, сейчас находится в интернате.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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