В Екатеринбурге будут судить супругов, которые до смерти забили приемного ребенка из-за непослушания

В Екатеринбурге муж и жена полтора года издевались над ребенком, которого забрали из приюта. Он погиб после очередных побоев, когда получил тяжелую травмы головы, но никто не обратился в больницу.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, перед судом предстанет женщина 1975 года рождения, ее обвиняют по четырем статьям: за истязание мальчика, причинение тяжкого вреда здоровью, оставление без помощи и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию (пп. «г», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 4 ст. 111, ст. 125, ст. 156 УК РФ). Как полагает следствие, в 2017 году она была назначена опекуном шестилетнего ребенка на возмездной основе по договору о приемной семье. Мальчик жил с ней, ее мужем и другими детьми. На протяжении полутора лет, с момента появления этого ребенка в доме, за провинности и непослушание взрослые били его и издевались психически. В 2018 году июльской ночью супруги снова начали избивать мальчика, его били руками и ногами по голове и туловищу, он получил множество синяков и черепно-мозговую травму. Женщина-опекун не стала обращаться в больницу и даже в домашних условиях никак ребенку не помогла. От полученных травм он скончался в ту же ночь.

В ходе предварительного расследования женщина не признала свою вину, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Материалы уголовного дела в отношении ее супруга выделены в отдельное производство. Где находятся остальные дети и каково состояние их здоровья, в прокуратуре уточнить не смогли, ссылаясь на запрет разглашать такую информацию.

Екатеринбург, служба информации

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