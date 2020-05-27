Гилу Германскую признали виновной в избиении до смерти приемного сына, ей дали 12 лет колонии

В Екатеринбурге суд вынес обвинительный приговор в отношении Гилы Германской. Она признана виновной в жестоком избиении своего приемного сына, который от побоев скончался. Женщину ждет 12 лет в колонии общего режима, но у нее есть 10 дней на обжалование приговора. «Сегодня 27 мая 2020 года Чкаловским районным судом Екатеринбурга провозглашен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Гилы Германской. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами Г и Е ч.2 ст. 117 («Истязание») и ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Из обвинения исключены ст. 125 («Оставление в опасности») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ как излишне вмененные. Гила Германская взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней в Свердловском областном суде», – сообщает пресс-служба Чкаловского районного суда в своих соцсетях.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году Гила Германская стала опекуном шестилетнего ребенка. Мальчик жил с ней, ее мужем и другими детьми. В течение полутора лет, с момента появления ребенка в доме, за провинности и непослушание взрослые били мальчика и издевались морально. В июле 2018 года ночью супруги вновь начали бить семилетнего ребенка по голове и телу. Родители не стали обращаться в больницу. От полученных травм ребенок скончался в ту же ночь.

Ранее съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с Гилой Германской, она своей вины не признавала. «Привезли из детского сада, там был конфликт. И нам, к сожалению, не сообщили, что, возможно, ребенка кто-то ударил. А может, ребенок просто умер от того, что болел сильно. Ребенок – инвалид. Ребенок был покалечен сильно предыдущими родителями. Он потерял сознание, упал дома в ванной. Но, по данным экспертизы, та травма, которую он получил в ванной, никакого отношения не имеет к его смерти», – говорит обвиняемая. Германская также рассказала «Новому Дню», что по делу было проведено пять судмедэкспертиз. «Я пыталась добиться, чтобы ребенка похоронили. В итоге могила пуста, а я защищаюсь в суде», – говорила женщина.

Добавим, что сразу после произошедшего органы опеки изъяли у Германских брата-погодку погибшего мальчика. Он живет в интернате.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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