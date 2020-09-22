Дело приемной матери, осужденной за избиение ребенка до смерти, пересмотрят

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы Гилы Германской, приговоренной к 12 годам колонии за жестокое избиение своего приемного сына, который от побоев скончался.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, по итогам разбирательства суд отменил приговор. Производство по делу Германской в части обвинения по статье «Истязания» прекращено за отсутствием состава преступления, суд признал за Германской право на реабилитацию. Уголовное дело в части ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» передано на новое судебное разбирательство в тот же суд, но иным составом. Мера пресечения в виде заключения под стражу Германской изменена на подписку о невыезде.

Напомним, в 2017 году Гила Германская стала опекуном шестилетнего ребенка. Мальчик жил с ней, ее мужем и другими детьми. По версии следствия, в течение полутора лет, с момента появления ребенка в доме, за провинности и непослушание взрослые били мальчика и издевались морально. В июле 2018 года ночью супруги вновь начали бить семилетнего ребенка по голове и телу. Родители не стали обращаться в больницу. От полученных травм ребенок скончался в ту же ночь.

Во время судебного разбирательства съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с Гилой Германской, она своей вины не признавала. «Привезли из детского сада, там был конфликт. И нам, к сожалению, не сообщили, что, возможно, ребенка кто-то ударил. А может, ребенок просто умер от того, что болел сильно. Ребенок – инвалид. Ребенок был покалечен сильно предыдущими родителями. Он потерял сознание, упал дома в ванной. Но, по данным экспертизы, та травма, которую он получил в ванной, никакого отношения не имеет к его смерти», – рассказала тогда обвиняемая.

27 мая 2020 года Чкаловский районный суд приговорил Гилу Германскую к 12 годам в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. Добавим, что сразу после произошедшего органы опеки изъяли у Германских брата-погодку погибшего мальчика. Он живет в интернате.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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