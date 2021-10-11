В Ленобласти нашли утопленные останки ребенка

Прохожий нашел сумку с останками ребенка, которую утопили с помощью гири. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.

Мужчина заметил подозрительную сумку в реке Ижора в поселке Тельмана Ленинградской области. К поклаже была привязана гиря, около года не дававшая сумке всплыть. Внутри оказались останки человека маленького роста, специалисты выяснили, что это был ребенок.

«По данным эксперта, давность наступления смерти более одного года. Устанавливается личность погибшего ребенка, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены необходимые судебные экспертизы», – сообщили в управлении СКР по Ленинградской области.

По предварительным данным, погибшему могло быть 9-12 лет.

Напомним, в середине августа полиция нашла обожженные тела матери и ребенка в лесу под Выборгом. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливают личности погибших.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.10.21

Житель Ленобласти неделю держал в заложницах беременную подружку должника. / Алтайцы использовали усыновленных детей как рабов. / Канат оказался длиннее вышки: женщина прыгнула с «тарзанки» и разбилась. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»