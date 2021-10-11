В Твери женщина украла 90 тысяч, но не успела потратить – потеряла

Неуклюжая воровка из Твери растеряла всю добычу в сумме 90 тыс. рублей, но все равно получила судимость. Женщину пригласили в гости, откуда она сбежала в чужой одежде и с деньгами, рассказали в Центральном районном суде Твери.

Обвинение доказало, что в июне пьяная тверчанка познакомилась в кафе с мужчиной в подпитии. После совместного застолья кавалер пригласил новую знакомую переночевать, и она согласилась. По пути женщина несколько раз упала, и дома тверчанин постирал ее вещи.

Утром гостья проснулась первой и принялась искать свою одежду. Но вместо этого нашла чужую женскую сумку с деньгами и халат. Женщина надела халат и прихватила 90 тыс. рублей. Правда, сохранить смогла только чужой наряд – деньги она растеряла по пути домой. Тверчанка сберегла халат и добровольно выдала его следователям, когда стала фигурантом уголовного дела.

«Подсудимая вину признала полностью. Судом учтены явка с повинной, добровольное возмещение ущерба, положительная характеристика с места работы. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

Тверь, Наталья Рязанова

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