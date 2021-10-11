СКР Дагестана возбудил несколько дел после убийства ученика в школе

Директор школы № 51 в Махачкале и его заместитель стали фигурантами уголовного дела после убийства одного школьника другим. Следственный комитет начал расследовать убийство, а также халатность руководства учебного заведения.

«В отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Также в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, – по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – рассказали в управлении СКР в Дагестане.

В школе параллельно со следователями работают психологи.

По предварительной версии, около 11:00 в школе подрались старшеклассники. Во время драки один из учеников ударил другого ножом. На место вызвали скорую помощь, но мальчика спасти не удалось – он умер в больнице.

Прокуратура организовала собственную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин и республиканская прокуратура поставили ход расследования уголовного дела на контроль.

Махачкала, Наталья Рязанова

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